الهلال يستقر على بديلي البريك والفرج أمام باختاكور

الفريق السعودي يُعاني عدة غيابات نتيجة كورونا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي استقر على بديلي محمد البريك وسلمان الفرج في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة باختاكور الأوزبكي مساء اليوم في دوري أبطال آسيا 2020.

عاصفة كورونا كانت قد ضربت بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد وصوله للعاصمة القطرية الدوحة لاستكمال بطولة دوري الأبطال، إذ تعرض ستة من لاعبيه للإصابة بالفيروس الذي وُلد في الصين خلال ديسمبر من العام الماضي، بينهم الثنائي البريك والفرج بجانب نواف العابد.

الرياضية أوضحت أن المدرب الروماني سيعتمد على أمير كردي في مركز الظهير الأيمن بدلًا من البريك، خاصة في ظل معاناة مدالله عليان من إصابة عضلية، فيما سيتواجد ناصر الدوسري في وسط الملعب بجانب محمد كنو بدلًا من الفرج.

وقد اطمأن لوشيسكو على جاهزية اللاعبين للعب خلال مران الأمس الذي اختتم الهلال به استعداداته للمواجهة المرتقبة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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