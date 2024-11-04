صدمة جديدة للاعب الهلال .. إصابة نيمار من جديد خلال 27 دقيقة فقط أمام الاستقلال!

نزل بديلًا في الدقيقة 58 وخرج في الدقيقة 86!

سوء حظ غريب يطارد البرازيلي نيمار دا سيلفا منذ انتقاله للهلال السعودي في صيف 2023، فبعد عودته للمشاركة في المباريات بعد غياب عام كامل، تعرض لإصابة جديدة.

الزعيم يستضيف الاستقلال الإيراني حاليًا على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وبدأ البرازيلي المباراة من مقاعد البدلاء حتى قرر مدربه جورج جيسوس الدفع به في الدقيقة 58 بدلًا من المهاجم عبدالله الحمدان.

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لكن ما هي إلا 27 دقيقة فقط، وتحديدًا في الدقيقة 85 من عمر اللقاء حتى تعرض نيمار للإصابة في العضلة الخلفية بعد تدخل من الخلف من أحد لاعبي الخصم، لاستخلاص الكرة منه.

واضطر جيسوس لإجراء تغيير على الفور بطلب من البرازيلي، لينزل محمد القحطاني بدلًا منه، وسط حالة من السخط الكبير الذي سيطر على نيمار، حتى قام بإلقاء الأشياء بعيدًا من أمامه بعد عودته لمقاعد البدلاء.

يذكر أن نيمار كان قد أصيب في أكتوبر 2023 بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد مشاركته في خمس مباريات فقط مع الهلال.

لكن عاد صاحب الـ32 عامًا للمشاركة في المباريات من جديد في 21 أكتوبر الماضي أمام العين الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية ولمدة 13 دقيقة فقط.

ولا يمكن للهلال الاستعانة بخدمات نيمار في المباريات المحلية، إذ لم يتم قيده إلا آسيويًا فقط حتى يناير المقبل، لتحديد مصيره، إذا اكتمل شفاؤه بشكل تام.