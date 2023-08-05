الهلال أم برشلونة؟ رسالة زوجة سيلفا تحسم الجدل تمامًا!

النجم البرتغالي ارتبط كثيرًا بالرحيل عن سيتي هذا الصيف

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أصبح برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي أحد أهم الأسماء في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية للعديد من الأسباب.

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السبب الأول هو حاجة برشلونة لجناح جديد بسبب الرحيل المتوقع لعثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، والثاني متعلق بالنادي الفرنسي نفسه الذي يبحث عن المزيد من الصفقات ويريد استغلال تعدد مراكز سيلفا لدعم فريق المدرب لويس إنريكي.

وهناك سبب آخر يتعلق بالهلال السعودي الذي يطمح في التعاقد مع صفقة هجومية من العيار الثقيل بعد الفشل في ضم ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي هذا الصيف.

إيناس ديجينر زوجة سيلفا بعثت برسالة تؤكد أن بعض هذه الأسباب لن يتحقق، خلال تواجدها في حفل وداع لرياض محرز وإلكاي جوندوجان بعد رحيلهما عن مانشستر سيتي.

وقال زوجة النجم البرتغالي في تعليق لها على صورة مع زوجتي محرز وجوندوجان:"الوداع ليس سهلًا، سأفتقدكما كثيرًا".

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وهو ما يعني بالضرورة أن سيلفا لن ينضم إلى برشلونة، لأنه من غير المنطقي قيام زوجة سيلفا بوداع صديقتها لو كان من المتوقع انتقالها قريبًا للعيش في المدينة الكتالونية.

وربما ينطبق الأمر ذاته على زوجة رياض محرز التي ستعيش بجدة مع النجم الجزائري خلال رحلته بالأهلي السعودي، لذلك من غير المنطقي قيمها بتوديعها لو كانت ستنتقل للعيش في السعودية.

وتتركنا هذه الرسالة أمام احتمالين، الأول هو بقاء سيلفا مع مانشستر سيتي لموسم آخر، أو انضمامه إلى باريس سان جيرمان بعدما أغلقت زوجته الباب أمام برشلونة والهلال.

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