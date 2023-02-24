الهلال أكبرهم ولكن .. معدل أعمار كبار الدوري السعودي في الميزان

من هو الفريق صاحب أقل معدل أعمار في دوري روشن للمحترفين؟

أصبح الآن هدف الأندية هو البناء للمستقبل، عن طريق ضم أفضل العناصر الشابة أو تصعيدها من فرق الشباب والناشئين، من أجل ضمان وجود لاعبين قادرين على الاستمرار في المنافسة على كافة البطولات، فكيف حال الأندية السعودية؟

الأندية السعودية تستهدف خلال السنوات الماضية بشكل كبير ضم أفضل العناصر دون النظر إلى الأعمار، بهدف تدعيم صفوف باللاعبين الجاهزين فنيًا، لعدم وجود الوقت الكافي لتجهيز الشباب.

من أكثر فريق يمتلك أقل معدل أعمار لضمان مستقبل مميز للفريق بالدوري السعودي للمحترفين؟ هذا ما نناقشه خلال السطور التالية..

نادي الهلال المستقبل محسوم

من المعروف أن فريق نادي الهلال يمتلك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة، وفي نفس الوقت هناك لاعبين شباب لهم مستقبل باهر مع الزعيم.

الملحوظ في أعمار لاعبي نادي الهلال، هو أن هناك توازن بين عناصر الخبرة والشباب، حيث يمتلك الفريق الأزرق تدرجًا في الأعمار من الأكبر إلى الأصغر.

معدل أعمار فريق نادي الهلال هو 27.5 عامًا، حيث يمتلك في صفوفه حاليًا 7 لاعبين أجانب، وأكبر اللاعبين سنًا في الفريق هو عبد الله المعيوف 36 عامًا، وأصغرهم مصعب الجوير صاحب الـ19 عامًا.

نادي النصر خبرة أقل!

يمتلك فريق نادي النصر معدل أعمار أقل نسبيًا من نادي الهلال، حيث يمتلك العالمي عناصر تمتلك الخبرة بنسبة أقل، مع وجود عناصر شابة بشكل أكبر.

لعل أكثر ما يُميز أعمار لاعبي الهلال، هو امتلاكهم عناصر مميزة على حافة سن الـ30 عامًا مثل أندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز وسلطان الغنام وعبد المجيد الصليهم وغيرهم.

ويبلغ معدل أعمار فريق نادي النصر هو 27 عامًا، أكبر اللاعبين هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، وأصغر اللاعبين هو عبد العزيز العليوة.

نادي الاتحاد الأصغر سنًا

على الرغم من امتلاك نادي الاتحاد لعناصر مميزة ذات خبرة، إلا أن معدل أعمار لاعبيه أقل من الهلال والنصر بالترتيب، في ظل ضمه للاعبين شباب مميزين.

وعلى الرغم من رحيل أكثر من عنصر شاب مميز من صفوف الاتحاد السنوات الماضية مثل سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي إلا أن الفريق عوضهم بلاعبين مميزين مثل مهند الشنقيطي وزكريا هوساوي وغيرهم.

قيمة معدل أعمار نادي الاتحاد هي 26.2 عامًا، وأكبر لاعب في الفريق هو المدافع عمر هوساوي بعمر 37 عامًا، وأصغر اللاعبين هو المصري نور الدين البحار وسويلم المنهالي في عمر الـ 18 عامًا.

نادي الشباب قريبًا من الاتحاد

يقترب نادي الشباب من نادي الاتحاد في معدل الأعمار، حيث يمتلك هو الآخر العديد من اللاعبين الشباب، بجانب أن معدل اللاعبين أصحاب أكبر الأعمار ليست بالكبيرة.

معدل السن في نادي الشباب هو 26.4 عامًا، وأكبر لاعب في الفريق هو الحارس خالد الغامدي صاحب الـ34 عامًا، وأصغرهم خالد العسيري صاحب الـ18 عامًا.