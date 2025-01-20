حُسمت .. لاعب الهلال الجديد يُجري الفحوصات الطبية اليوم تمهيدًا للتوقيع الرسمي

الفريق السعودي أنهى صفقة الأجنبي تحت السن

استقر الهلال على بطل صفقة سوق الانتقالات الشتوي الجاري حاليًا، حيث أتم اتفاقه مع كايو سيزار جناح فيتوريا جيماريش البرتغالي.

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الهلال يمتلك 9 أجانب حاليًا بجانب ماركوس ليوناردو، وهو أحد أجنبيين تحت السن متاح للأندية التعاقد معها بجانب الـ8 الأجانب الكبار، وقد قرر النادي عدم قيد نيمار في قائمته المحلية، ويسعى لضم أجنبي شاب آخر.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت يوم أمس أن الهلال وضع لويس جويليرمي جناح وست هام على رأس القائمة، يليه كايو سيزار لاعب فيتوريا جيماريش، وأخيرًا ريان شرقي لاعب ليون، ويبدو أنه أنهى الأمر مع الثاني بعد رفض الأول والثالث الانضمام له.

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الرياضية أوضحت اليوم عبر منصة إكس أن سيزار سيخضع للفحوصات الطبية اليوم تمهيدًا للتوقيع الرسمي وبدء مغامرته في الدوري السعودي.

يُشار أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا يُجيد اللعب في خانة الجناح الأيمن، وقد لعب هذا الموسم 33 مباراة مع فريقه في كافة البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8.