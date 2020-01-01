صالح الشهري: المبالغة في الهجوم؟ الهلال فريق بطل، لا يبحث إلا عن الفوز

الوحدة أوقف سلسلة اللاخسارة للهلال

نفى صالح الشهري مهاجم الهلال تهمة الاندفاع المبالغ به في الهجوم عن فريقه خلال مواجهة الوحدة، مؤكدًا أنهم فريق بطل لا يلعب إلا للفوز.

حامل اللقب تجرع خسارته الأولى في الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وذلك بسقوطه في مباراة الجولة الثامنة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف على استاد الملك فهد الدولي مساء اليوم الأحد.

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الهلال وجد نفسه متأخرًا منذ الدقيقة السابعة بهدف، وقد بحث عن التعادل طويلًا حتى أدركه عند الدقيقة الـ70 بواسطة بافتيمبي جوميس، وبعدها حاول جاهدًا الوصول لهدف الفوز وأهدر العديد من الفرص السهلة حتى عوقب بهدف قاتل من الوحدة عند الدقيقة الـ90.

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الشهري أكد أن فريقه بحث عن الفوز بقوة لأنه فريق بطل لم يعتد اللعب بأسلوب دفاعي، مضيفًا للقنوات الرياضية السعودية "كنا نأمل في مواصلة سلسلة الانتصارات لكن الله لم يكتب لنا ذلك".

أضاف حول الاندفاع في الهجوم "نحن فريق بطل ونلعب دومًا للهجوم، الهلال لم يلعب أبدًا بأسلوب دفاعي، تلك كرة القدم في النهاية، حاولنا العودة في اللقاء لكن لم نوفق، أهدرنا الكثير من الفرص السهلة ونأمل ألا يتكرر هذا مستقبلًا".