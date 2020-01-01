الحسيني يُعدد ستة أسباب لخسارة الهلال أمام الوحدة

الوحدة أوقف سلسلة اللاخسارة للهلال

عدد عبد اللطيف الحسيني المعد البدني المعروف في السعودية والذي عمل سابقًا في أكثر من نادٍ أبرزها الشباب بجانب المنتخب السعودي ستة أسباب لخسارة الهلال أمام الوحدة يوم الأحد الماضي.

حامل اللقب تجرع خسارته الأولى في الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وذلك بسقوطه في مباراة الجولة الثامنة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف على استاد الملك فهد الدولي.

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الهلال تأخر في النتيجة بعد مرور 7 دقائق فقط من البداية، وقد بحث عن التعادل طويلًا حتى أدركه عند الدقيقة الـ70 بواسطة بافيتمبي جوميس، وبعدها حاول جاهدًا الوصول لهدف الفوز وأهدر العديد من الفرص السهلة حتى عوقب بهدف قاتل من الوحدة عند الدقيقة الـ90.

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الحسيني تحدث مع صحيفة الرياضية السعودية حول أسباب الخسارة المفاجئة والصادمة، إذ قال "خسارة الهلال حدثت بسبب عدة أسباب، أبرزها أن التشكيلة التي لعبت منذ البداية لم تكن جيدة، إضافة إلى دخول اللاعبين المتأخر في أجواء المباراة، واستسهال الفريق المنافس".

أضاف حول أسباب الخسارة "أيضًا التعامل الفني غير الجيد من قبل المدرب رازفان لوشيسكو، وهبوط مستوى بعض اللاعبين".