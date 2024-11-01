"يشجعون فريقهم أم النصر" .. رسالة ساخرة وتحذير من اختراق هلالي قبل الديربي!

رسائل نصراوية تشكو من اختراق هلالي قبل ديربي الرياض..

لا يزال الحديث دائرًا حول التخويف من وجود عناصر هلالية داخل النصر، وذلك على خلفية مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وكان الإعلامي فلاح القحطاني، قد تحدث عن أزمة كبرى تواجه النصر، خلال الفترة الماضية، قائلًا إن هناك أشخاصًا غير مؤهلين، ولديهم انتماء لنادي الهلال، يعملون في النصر، وأحدهم تم فصله من إحدى الشركات، ويعمل في إدارة الحوكمة بالنادي، وهناك أسماء (هلالية)، وهم بندر المؤمن، محمد السكيت، مؤيد الحجيل، أسامة الزيد.

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وفي هذا السياق، أعاد الناقد محمد الدويش، الجدل، برسالة جديدة عبر منصة (إكس)، قال فيها "تتوقعون الذين يشتغلون في النصر، من يشجعون الليلة؟ فريقهم أم النصر؟"، فيما استعان الإعلامي فيصل القيران، بلقطة كوميدية، برسالة تلمح برد فعل الموظفين الهلاليين بالنصر إذا سجل الهلال، على حد وصفه.

ويدخل النصر مواجهة الديربي بطابع ثأري، بعد خسارته الكبيرة أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، مطلع الموسم الجاري، حيث كان الأصفر تحت قيادة المدير الفني السابق، البرتغالي لويس كاسترو، والذي تمت إقالته، ليتم تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي لقيادة الفريق خلال المرحلة المُقبلة.

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ويحتل النصر وصافة جدول دوري روشن، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن الهلال، المتصدر بالعلامة الكاملة، برصيد 24 نقطة.