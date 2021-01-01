ثلاثي خبرة في السعودية .. النصر يكثف مفاوضاته مع خليفة هورفات

هورفات لن يكمل الموسم الحالي

يكثف مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، خلال الفترة الحالية، جهوده للتعاقد مع مدير فني جديد بدلًا من الكرواتي آلين هورفات، الذي لا يرغب المجلس في استمراره حتى نهاية الموسم الجاري.

الكرواتي كان قد تولى المسؤولية الفنية للعالمي في أواخر ديسمبر 2020، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، لتراجع الأداء والنتائج.

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ورغم بداية هورفات الجيدة مع العالمي إلا أنه مؤخرًا عاد التراجع للفريق من جديد، فكان آخرها وداع كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام الفيصلي بهدف نظيف، في نصف النهائي.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" فإن أولى الملفات التي يسعى مجلس آل معمر لإنهائه في أسرع وقت هو ملف المدير الفني الجديد للفريق، ليقود العالمي حتى نهاية الموسم الجاري وبدوري أبطال آسيا.

وأوضحت الصحيفة أن هناك ثلاثة أسماء هي الأبرز على طاولة مجلس النصر هم: السويسري كريستيان جروس، الروماني ماريوس ساموديكا والصربي فوك رازوفيتش.

جروس سبق له العمل في المملكة، إذ قاد الأهلي ثلاث فترات، في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2016، ومن أكتوبر 2016 إلى يونيو 2017، وأخيرًا من أكتوبر 2019 وحتى فبراير 2020.

وحصد خلال هذه الفترات ثلاث بطولات دوري محلي وكأس الملك وكأس ولي العهد.

أما ساموديكا فقد عمل بالدوري السعودي مع الشباب في يونيو 2018 ولمدة عام وحيد، ولم يحصد أي لقب.

وأخيرًا رازوفيتش فقد عمل مع الفيصلي في موسم 2017-2018، ووصل به إلى نهائي كأس الملك، قبل أن يخسر اللقب أمام الاتحاد بنتيجة 3-1.