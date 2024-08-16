قبل نهائي الهلال والنصر .. الكشف عن "أزمة كبرى" تسيء لصورة كأس السوبر السعودي!

هل تتكرر الأزمة في نهائي الهلال والنصر؟

كشف الإعلامي الرياضي حازم الغامدي، عن أزمة شهدها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أثناء استضافة مباراتي نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بين الهلال والأهلي، والنصر ضد التعاون.

ويستعد الهلال لملاقاة النصر، في أبها، مساء الغد، في نهائي كأس السوبر السعودي، حيث يسعى الهلال، نحو الحفاظ على لقبه والوصول إلى اللقب الخامس في تاريخه، بينما يأمل النصر في الفوز باللقب الثالث بالبطولة.

وذكر الغامدي، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، أن الحضور الجماهيري لم يكن لائقًا في مباراة الهلال والأهلي، وعدد كبير من الجماهير خارج الملعب بلا تذاكر، في حين كانت أطراف الملعب خالية من الجمهور، متسائلًا بشأن ما إذا كان هناك سوء تنظيم في بيع تذاكر المباريات، كما أوضح أن تلك الظاهرة انتقلت أيضًا إلى المباراة الثانية، قائلًا إن حوالي 90 بالمائة من جماهير النصر كانت حاضرة، في حين كان مدرج التعاون خاليًا تمامًا، وهو أمر يعكس صورة غير جيدة في هذه البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانبه، علّق الناقد عبد الرحمن عسيري، على هذا الأمر، قائلًا "أتضامن معك، هذا الأمر مزعج بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فمباراة الأهلي والهلال هي مباراة جماهيرية منتظرة، وأبها معروفة بعشق جمهورها لكرة القدم، ولكن كانت هناك إشكالية في توزيع التذاكر والحضور الجماهيري، فضلًا عن عدم الوضوح فيما يتعلق بالحضور، في ملعب يسع لـ15 ألف متفرج. أتمنى أن تُحلّ هذه المشكلة في المستقبل، هذه البطولات لا تكتمل إلا بجماهير ممتلئة".

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (1-1)، في مباراة نصف النهائي، بينما صعد النصر بفوزه على التعاون بنتيجة (2-0).