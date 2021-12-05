على طريقة البليهي .. علم ناجي يشعل الدوري الكويتي

يبدو أن علم علي البليهي سيجوب الوطن العربي بأكمله، كطريقة احتفال في الديربيات، والبداية كانت من الدوري الكويتي.

ما هي قصة علم البليهي؟

في 19 من أكتوبر الماضي، التقى الهلال والنصر السعوديان على ملعب مرسول بارك، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

المباراة انتهت بفوز الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، ليصعد للنهائي، ومن ثم يتوج باللقب بالفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة.

وعقب ديربي الرياض، قام مدافع الزعيم علي البليهي، بإحضار علم ناديه وغرسه في ملعب العالمي، لتبدأ مشادة واشتباكات بالأيدي.

الأمر وقتها تطور ليقوم مهاجم النصر السابق عبد الرزاق حمد الله بالاعتداء بالضرب على البليهي، ثم تدخل حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر وقتها، واعتدى على البليهي وقائد الأزرق سلمان الفرج.

ماذا حدث بالكويت؟

أمس السبت، استضاف الكويت، فريق القادسية، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الكويتي الممتاز.

المباراة انتهت بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض، سجلها أحمد الزنكي "هدفين" وطلال سليمان الفاضل.

وعقب المباراة، قام مدافع الكويت عبد الغزيز ناجي، بإحضار علم كُتب عليه: "الكويت العميد"، وقام بغرسه في وسط الملعب.

ما قام به ناجي لم يستفز لاعبي القادسية، إذ أن الملعب للكويت بالأساس، على عكس واقعة البليهي التي كانت في ملعب النصر.

لكن بهذا الفوز، فض الكويت شراكته مع القادسية، إذ تصدر جدول الترتيب بتسع نقاط، فيما يأتي القادسية في المركز الثالث بست نقاط.

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