الهلال يضم لاعب النصر السابق مقابل تخليه عن عبد الله رديف

صفقة محلية جديدة للزعيم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نجاح الهلال في الحصول على إتمام صفقة محلية جديدة بعد ضم متعب الحربي مدافع الشباب، وقد تخلى في المقابل عن مهاجمه الشاب عبد الله رديف.

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الصحيفة الشهيرة أوضحت أن الهلال توصل لاتفاق مع نادي الاتفاق على ضم جناحه السعودي، خالد الغنام، بالإعارة لموسم واحد مقابل انتقال مهاجمه الشاب بنفس الطريقة.

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وأشارت الرياضية إلى أن العقود تُوقع حاليًا بين الناديين واللاعبين، علمًا أن الاتفاق كان قد رفض عرضًا سابقًا من الهلال لضم اللاعب وكذلك عرضًا آخر من نادٍ غربي.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للاتفاق قادمًا من النصر في يناير الماضي وقد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2028 يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون ريال سعودي.

الغنام، الذي بدأ حياته الكروية مع القادسية قبل الانضمام للنصر، خاض مع الاتفاق 19 مباراة الموسم الماضي صنع خلالها هدفًا واحدًا.