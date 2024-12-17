"نحترمه ونقدره ولكن!" .. رد حاسم من النصر على علاقة سلطان الغشيان بقناة النادي

الجدل مازال متواصل حول علاقة الإعلامي بقناة النادي العاصمي

رد النصر بشكل حاسم على الجدل المثار حول علاقة الإعلامي سلطان الغشيان بقناة النادي، وذلك عبر سعيد أبو داهش المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر والمكلف بالعلاقات العامة والتواصل وقناة النادي.

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كان النصر قد تراجع عن تعيين الغشيان مسؤولًا عن قناة النادي عقب رفض الجمهور للقرار بحجة ميول الصحفي للهلال وعمله مع الإعلامي وليد الفراج المصنف من النصراويين بأنه عدو ناديهم الأول في الإعلام السعودي.

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مع هذا، فإن ظهور الغشيان في مباراة ديربي الرياض أثار الجدل من جديد حول صحة قرار التراجع عنه، ورغم حديث الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل عن ابتعاد الصحفي عن قناة النصر وعمله في شركات أخرى تابعة لصندوق الاستثمار السعودي إلا أن الجدل مازال مستمرًا.

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أبو داهش أكد خلال مقطع فيديو متداول عبر منصة إكس أنه المسؤول الأول عن قناة النصر حاليًا، نافيًا تمامًا وجود أي علاقة للغشيان بالقناة، وأضاف "الغشيان زميل وصديق له احترامه وتقديره، وهو كفاءة إعلامية كبيرة، لكن المؤكد أن لا علاقة له بقناة النصر".

أضاف "أنا لست بديل أحد، وليس بديل سلطان، والغشيان ليس له علاقة بقناة النصر، أنا وفريق عملي المسؤول الوحيد عن القناة، وأمارس عملي على مستوى التواصل والقناة ونعمل على برامج جديدة والجمهور يستحق هذا الأمر".