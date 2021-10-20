هزيمة النصر أمام الهلال تتسبب في أزمات صحية للجمهور

لم يمر ديربي القرن بين الهلال والنصر السعوديين، مرور الكرام، خاصةً وأن الهزيمة قضت على أحلام جمهور العالمي في التتويج بأول لقاء دوري أبطال آسيا في تاريخ النادي.

العالمي تلقى الهزيمة أمام الزعيم، أمس الثلاثاء، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، بدور نصف نهائي البطولة القارية.

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المالي موسى ماريجا سجل للزعيم أولًا، ثم تعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا للعالمي، وأخيرًا أضاف سالم الدوسري هدف الفوز للأزرق.

وأوضحت قناة "الإخبارية" أنه وفقًا لـ"الهلال الأحمر"، فإنه هناك 105 بلاغ تم تقديمها على إثر أحداث المباراة، من بينهما 40 حالة إغماء، و15 حالة ألم بالصدر، بجانب 50 حالة أزمة تنفسية، و20 مشاجرة.

الهزيمة كانت صادمة لجمهور العالمي، كون فريقه قدم أداءً جيدًا وكان ندًا قويًا، رغم أنه لعب الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين فقط، على إثر طرد الظهير علي لاجامي بنهاية الشوط الثاني.

وهذا العام هو الثاني على التوالي، الذي يودع به النصر دوري الأبطال من نصف النهائي، إذ تلقى الهزيمة في النسخة الماضية بالدور نفسه أمام برسبوليس الإيراني في ركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال في النهائي في 23 من نوفمبر المقبل، مع الفائز من مواجهة أولسان هيونداي أمام بوهانج ستيلرز الكوريين الجنوبيين، المقرر إقامتها ظهر اليوم الأربعاء.

ويبحث الزعيم عن حصد اللقب الثاني له من دوري الأبطال بمسماه الحديث، بعدما كان توج بطلًا للقارة في 2019.