صفعة للإفاقة - خسارة ديربي الرياض المفيدة!

الخسارة من النصر في ديربي الرياض أمر مفيد للغاية لنادي الهلال قبل مباراة مهمة أمام أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

انتهى ديربي الرياض بانتصار النصر على الهلال، بعد أن كان الأخير متقدمًا بهدف دون رد، وكانت الأمور تسير نحو حسم الزعيم المباراة لصالحه على حساب العالمي.

الخسارة التي تلقاها الهلال جاءت بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لم تكن متوقعة، حيث كانت جميع المؤشرات تشير إلى أن لاعبي الزعيم سيستغلون الحالة المعنوية العالية التي يمرون بها للفوز على النصر.

هناك أمر لم يهتم به البعض، وهو أن خسارة النصر هي الثانية على التوالي لفريق الهلال، بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام السد القطري، ولكن الفرحة كانت كبيرة.

فرحة الهلال بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، جعلت الجميع يتغاضى عن الأخطاء الفنية والتكتيكية التي وقع فيها الزعيم خلال مباراة السد القطري، وكان لابد أن يكون هناك رد فعل قوي من جانب الجهاز الفني قبل مباراة مهمة أمام النصر، المنافس المباشر له على لقب الدوري.

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كان لابد من ضبط النفس قبل مباراة ديربي الرياض، والتركيز في التدريبات وعلاج الأخطاء، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق أوراوا ريد الياباني في النهائي الآسيوي، لتحقيق البطولة التي ينتظرها الهلال منذ سنوات طويلة.

ولكن دعونا نلقي كل هذه الأمور الآن وراء ظهورنا، وأن نستفيد من خسارة الديربي أمام النصر، ونعالج كل الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال تلك المباراة، وأيضًا المباراة التي كانت تسبقها.

هذه المرة ستكون الخسارة مفيدة، من أجل البناء عليها، قبل مواجهة منتظرة أمام أوراوا الياباني في النهائي الآسيوي، وهو المهم خلال المرحلة المقبلة.

نتمنى أن يستفيق الهلال قبل مواجهة أوراوا الياباني، لأنه ممثل للكرة السعودية والعربية في تلك البطولة.