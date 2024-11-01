"هذا تقزيم للنصر أمام الهلال" .. توقع "إعلامي" يتسبب في ضجة قبل ديربي الرياض

من سيتفوق على الآخر في ديربي الرياض؟

تسببت توقعات المحللين بشأن نتيجة ديربي الرياض بين النصر والهلال، في إثارة الجدل عبر برنامج "أكشن مع وليد"، وذلك في ظل الحديث عن أفضلية الزعيم في المواجهة وأن فوز العالمي سيكون مفاجأة.

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ويستضيف النصر نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الأول بارك.

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وقال الإعلامي محمد الشيخ عبر البرنامج: "الديربي أزرق لأن الأفضلية الفردية والجماعية لنادي الهلال، والأفضلية التكتيكية للمدرب جورج جيسوس وآخر مواجهة بين الفريقين في نهائي السوبر فاز بها الهلال 4-1 وهي النتيجة التي تعطيك طبيعة المشهد".

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وأضاف: "آخر 10 مباريات بين الفريقين لم يفز النصر فقط تعادل في مباراتين ضد الهلال، وكل المعطيات تقول أن الزعيم أفضل ويفوز، وفوز العالمي سيكون مفاجأة، واقتربت المباراة من التحول من ديربي إلى مباراة كبيرة بين الفريقين فقط".

ورد الإعلامي عبد الله فلاته على تصريحاته الشيخ قائلًا: "لا يمكن لأي حال من الأحوال أن أعتبر فوز النصر على الهلال مفاجأة، فهو المنافس له طوال تاريخه، فهذا تصغير وتقزيم له، ولا يليق له هذا الكلام فهو فريق كبير سيكون حاضر في المباراة ولكن الزعيم الأفضل".