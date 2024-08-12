"وجهوه للهجوم على الهلال!" .. خالد الدلاك يهاجم ماجد عبدالله

كان أحد من طالبوا "ماجدونا" بالاعتزال والآن يفتح أحد الملفات التي أغضبته منه..

يرى الإعلامي الرياضي خالد الدلاك أن ماجد عبدالله؛ أسطورة النصر ومنتخب السعودية، لم يكن يمتاز بالاستقلالية في الرأي وقتما كان لاعبًا، موضحًا أن ثنائي العالمي يوسف خميس ومحيسن الجمعان كانا أفضل منه في هذا الجانب.

الدلاك أحد من تعرضوا لهجوم كبير من قبل البعض في ظل انتقاده للفترة الأخيرة لماجد في الملاعب، حيث كان واحدًا ممن طالبوه بالاعتزال.

وخلال ظهوره في برنامج "تجربتي"، قال الدلاك بشأن تلك الفترة: "يوسف خميس ومحيسن الجمعان كانا يتمتعان بالاستقلالية في الرأي، أما ماجد فلا، فقد وظف في فترة من الفترات من قبل الإدارة للترويج لرأي الإدارة ضد الصحافة والهلال، لكن يوسف ومحيسن مستقلان، يصدران ردة فعل".

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وأضاف: "لكن مشكلة ماجد (من الحب ما قتل)؛ مشكلته عشاقه، لأن عشاقه ليسوا نصراويين فقط، فإن قلت لماذا لم يتحصل على إنذار في موقف معين؟ يغضبون منك، إن قلت إنه لم يحصد كأس الخليج قط .. يغضبون، هذا تاريخ!".

الإعلامي الرياضي اختتم: "ماجد ليس منزهًا عن الخطأ، عندما انتقد النصر قبل فترة فقد تحدث كمحب ومن باب الغيرة وحرصًا على مصلحة النصر، وتحدث عن التجربة الهلالية متمنيًا تكرارها في النصر، لكن هناك حساسية تجاه ماجد عبدالله، عندما طالبته بالاعتزال، كتبوا مقالًا طويلًا ضدي!، لم يكن لدى ماجد ما يقدمه وقتها!".

يذكر أن ماجد اعتزل في عام 1998 بعدما حصد 14 بطولة متنوعة مع النصر والمنتخب السعودي، بخلاف الألقاب الفردية.