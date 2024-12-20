بعودة ثنائي الهلال والنصر وجدل أرقام القمصان .. الكشف عن ترتيب حراس مرمى السعودية في خليجي 26

من هو حارس مرمى السعودية في كأس الخليج العربي؟

لا يزال ملف حارس مرمى المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، مثار التساؤل، في ظل عودة ثنائي الهلال والنصر، محمد العويس ونواف العقيدي، إلى قائمة الأخضر النهائية، للمشاركة في البطولة.

واعتمد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، على أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية، في أولى مباراتين بعد العودة لتدريب منتخب السعودية، في مباراتي أستراليا وإندونيسيا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومع تواجد الحرّاس الثلاث، في قائمة السعودية النهائية، واعتماد رينارد على الحارس محمد العويس، خلال فترته الأولى مع المنتخب الأول، وكذلك نواف العقيدي الذي كان مرشحًا لحراسة مرمى الأخضر في كأس آسيا، مطلع العام الجاري، مع المدرب روبرتو مانشيني، قبل أزمته مع إداريي المنتخب، التي تسببت في إيقافه لمدة 5 شهور، نشر المنتخب السعودي أرقام قمصان لاعبي الأخضر في بطولة الخليج، حيث نال العقيدي رقم 1، بينما تم منح قميصي 21 و22 إلى محمد العويس وأحمد الكسار.

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وفي هذا السياق، حسم "الميدان الرياضي"، التابع لصحيفة "اليوم"، الجدل حول ترتيب حراس المرمى للمنتخب السعودي في كأس الخليج، حيث يعد محمد العويس هو الخيار الأول للمدرب رينارد، في حين سيصبح نواف العقيدي الخيار الثاني، ثم أحمد الكسار كخيار ثالث.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب السعودي، مشواره في كأس خليجي 26، بملاقاة البحرين، الأحد، على ملعب جابر الأحمد، ثم يلتقي بنظيره اليمني، على ملعب جابر المبارك، الأربعاء، قبل أن يختتم الأخضر دور المجموعات، بمواجهة العراق، حامل اللقب، في 28 ديسمبر، في ملعب جابر الأحمد.