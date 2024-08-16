جيسوس يكشف موقف نجم الهلال من "سوبر" النصر .. ورد فعله على رحيل سعود عبد الحميد إلى روما

ماذا دار في مؤتمر مدرب الهلال قبل نهائي السوبر؟

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن رد فعله إزاء أنباء رحيل سعود عبد الحميد، ظهير الفريق، والذي يقترب من الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي، كما حمل البشرى لجماهير الأزرق قبل مباراة النصر، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

الهلال، حامل اللقب، يبحث عن خامس ألقابه في كأس السوبر، حيث يواجه النصر، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مساء الغد، في نهائي كأس الدرعية للسوبر، فيما عبر الهلال نحو النهائي، بعد تخطي عقبة الأهلي بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدف لمثله، خلال الوقت الأصلي من مباراة نصف النهائي.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي قبل نهائي السوبر، إن مالكوم سيشارك في تدريبات الهلال، اليوم، وبناءً على أدائه، سيتم اتخاذ القرار الأنسب حول مشاركته في لقاء النصر، مضيفًا أن مالكوم أحد أفضل لاعبي الهلال والدوري السعودي، كما وصفه بأنه حل مهم للفريق ويجعل الأمور أسهل.

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في المقابل، رفض جيسوس التعليق علي سؤاله في المؤتمر، حول الأنباء المتداولة بشأن اقتراب سعود عبد الحميد من الانتقال إلى روما الإيطالي، وذلك بعدما أفادت تقارير بأن الأمور متوقفة على توقيع ظهير الهلال، وسيتواجد وكيله في العاصمة الإيطالية، لحسم الاتفاق مع إدارة نادي الذئاب، فيما ستكلف الصفقة مبلغ مليوني ونصف مليون يورو.

وتحدث جيسوس عن النصر، واصفًا إياه بالمنافس القوي، فيما أعرب عن تمنياته بتقديم صورة تليق بالكرة السعودية، التي باتت منقولة حول العالم، وتعكس التنافسية التي تجمع بين عملاقي الرياض، مضيفًا أن الضغوط دائمًا ما تكون موجودة في النهائيات الكبرى، ولكن الهلال سيعمل على التحكم في مجريات النهائي.