"لا أحد يخرج قبل مباريات الهلال" .. رد نصراوي ساخر على أسباب عدم امتلاء مدرجات الزعيم!

لماذا لا تمتلئ مدرجات الهلال؟

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن أباعود، عن السر وراء عدم امتلاء مدرجات نادي الهلال، أثناء مبارياته الماضية، وذلك على الرغم من المستوى المتميز الذي كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والتي حافظت على مشوارها دون هزائم منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري.

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الهلال حقق انتصارًا عريضًا على الشرطة العراقي بنتيجة (5-0)، في لقاء الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، لينتزع صدارة مجموعة أندية الغرب، محققًا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أباعود، عبر برنامج "دورينا غير"، إن الازدحام المروري في الرياض، وإقامة المباريات على ملعب الملز، سبب عدم امتلاء مدرجات الهلال، مضيفًا أن الطريق من منزله إلى الملعب، يستغرق حوالي ساعة وربع، رغم وجود مسار خاص للإعلاميين.

وأضاف أن جماهير الهلال تقبل على مباريات الفريق عندما تقام على ملعب المملكة أرينا، رغم ارتفاع أسعار التذاكر، موضحًا أن إحدى مباريات الهلال تم الإعلان عن الحضور الجماهيري فيها، بتواجد 18900 مشجع في المدرجات.

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وفي هذا السياق، تدخل الإعلامي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، بتعليق طريف على تصريح أباعود، بعدما نفى إعلان حضور الرقم المذكور في إحدى مباريات الهلال، ليضيف قائلًا "نحن نقول يا جماعة الخير لا أحد يخرج لأن أباعود يريد حضور المباراة".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أكد أن ملعب المملكة أرينا، سيكون جاهزًا لاستضافة مباريات الهلال في 18 أكتوبر الجاري، أي بعد عودة منافسات دوري روشن من فترة التوقف، ما يعني إمكانية خوض مباراة الهلال والفيحاء، ضمن الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، على الملعب بشكل طبيعي.