مدرب الهلال الحالي رفض النصر من قبل

سخر الإعلامي الرياضي حمود القحطاني من نادي النصر السعودي بعدما فشل قبل أعوام في التعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني الحالي للهلال.

الزعيم تعاقد مع المدرب البرتغالي في بداية يونيو الماضي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، ووصل بالفعل قبل ثلاثة أيام إلى الرياض، لانطلاق الاستعدادات للموسم المقبل 2021-22، والذي ينطلق في أغسطس المقبل.

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وكان العالمي في عهد رئيسه الأسبق سعود آل سويلم قد حاول التعاقد مع جارديم، لكن ظروف أسرية جعلت المدرب يتراجع بعدما كان قد وافق في بداية.

القحطاني نشر صورة لجارديم خلال وجوده في مقر القلعة الزرقاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا": "مُطالبات نصراويه بأسترجاع ساعة السويلم المهداه للمدرب جارديم بعدما وقع للهلال".

جارديم – صاحب الـ46 عامًا – تجربته مع الزعيم هي الأولى له في المنطقة العربية، لكنه قاد فرقًا كبيرة بأوروبا، كموناكو الفرنسي، بخلاف براجا البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وغيرها.

وحصد المدرب البرتغالي لقب الدوري الفرنسي مع موناكو 2016-17، ولقب الدوري اليوناني والكأس المحلي مع أولمبياكوس 2012-13.