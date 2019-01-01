الهلال والنصر - تكسير العظام أما التربع على الصدارة أو اشتعال المنافسة

تحظى مباراة الفريقين باهتمام إعلامي و جماهيري كبير

تنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر وهو اسم يطلق على المنافسة الكروية في العاصمة السعودية الرياض بين كبيري العاصمة السعودية.

وتحظى مباراة الفريقين باهتمام إعلامي و جماهيري كبير، وغالباً ما يلتقي الفريقين في المسابقات المحلية السعودية مثل دوري المحترفين السعودي وكأس الملك.

تاريخيًا تحمل هذه المباراة الرقم 93 في تاريخ مواجهاتهما ببطولة الدوري بمختلف المسميات بما في ذلك مباريات المربع الذهبي، التي استمرت في الدوري السعودي لموسمين.

وسبق أن تقابلا كبيري الرياض من قبل في 92 مباراة، فاز الهلال في 36 مباراة وفاز النصر في 28 مباراة وكان التعادل سيد الموقف في 28 مباراة، وسجل الهلال خلال مبارياته السابقة 131 هدفا بينما سجل النصر 107 هدف.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 التقى الفريقان في 20 مواجهة، فاز الهلال في 11 مباريات وخسر 6 مباريات، وتعادلا في 5 مواجهات، وسجل الهلال أكبر نتيجة في مواجهات ديربي الرياض في الموسم قبل الماضي حينما فاز على غريمه التقليدي 5-1 في المرحلة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وبالتحديد موسم 2016\2017.

موعد مباراة النصر القادمة ضد الهلال في الدوري السعودي

مهاجم النصر المعتزل ماجد عبدالله يُعد الأكثر تسجيلاُ في الديربي بمواجهات الدوري حيث سجل 18هدفاً في شباك الهلال، ويليه المهاجم الحالي محمد السهلاوي الذي سجل 11 هدفاً، وفي المقابل يعتبر مهاجم الهلال المعتزل سامي الجابر الأكثر تسجيلاً في شباك النصر بتسجيله 8 أهداف.

ودائمًا ما تزخر مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر بالعديد من الأحداث المثيرة، قبل انطلاق، المباراة المرتقبة التي ستلعب دورًا فارقًا في صراع الصدارة على الرغم إننا ما زالنا في الدور الأول.

قبل موعد مباراة الهلال والنصر القادمة يتصدر الأزرق جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، وقد تغلب الهلال بملعبه الأسبوع الماضي على نادي ضمك برصيد 3-0.

وعلى الجانب الأخر نادي النصر تعثر كثيرا في مسابقة الدوري هذا الموسم، ويبحث عن التعويض خلال الأسابيع القادمة، هذا ومن المرتقب أن تشهد المباراة حضور جماهيري كبير، وخاصة ان العاصمة تشهد فعاليات كثيرة، وتأتي المباراة خلال “موسم الرياض”.

ويأمل الهلال مصالحة جماهيره بعد المستوى المخيب للآمال الذي ظهر به أمام السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عندما يستضيف غريمه التقليدي النصر الاحد المقبل في ديربي العاصمة الرياض في ختام المرحلة الثامنة من بطولة السعودية لكرة القدم.

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الزعيم الهلالي تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته أمام ضيفه السد القطري 2-4 في لقاء الإياب الثلاثاء، وذلك لفوزه العريض ذهابا 4-1 في الدوحة.

حسابات العالمي مختلفة، حيث يدخل النصر المباراة وسط معنويات عالية وظروف جيدة بعدما استعاد توازنه بفوز مهم على الرائد في المرحلة الماضية، ويحتل النصر المرتبة السادسة برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وله مباراة مؤجلة أمام الفيصلي.