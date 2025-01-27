"تفسير الحكم غريب وحالة الهلال تشبه ما حدث مع النصر" .. خبير تحكيمي يؤكد تعرض الزعيم للظلم أمام القادسية

لقطتان جدليتان في مواجهة القادسية والهلال..

تسبب الحكم النمساوي جوليان وينبيرجر وطاقمه في جدل كبير خلال مواجهة الهلال والقادسية، التي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

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اللقاء حسمه أصحاب الأرض لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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وسادت موجة غضب تجاه الحكم سواء من الهلاليين داخل أرض الملعب أو الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أنهم محقون في لقطة وعكس ذلك في لقطة أخرى..

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إحدى اللقطات الجدلية وقعت في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بعدما أوقف الحكم النمساوي المباراة باستدعاء من تقنية الفيديو، على إثر تدخل ناتشو؛ لاعب القادسية، القوي على سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب الهلال، ولمسه للكرة بيده ليمنعه من انفراد صريح بحارس المرمى.

تلك الحالة أدت لاستغراب فهد المرداسي؛ الخبير التحكيمي في الاستوديو التحليلي لقناة "إس إس سي"، إذ قال: "هناك لمسة يد على ناتشو خارج منطقة الجزاء ومنع انفراد سافيتش، كان على الحكم إشهار الكارت الأحمر للاعب القادسية واحتساب ركلة حرة مباشرة للهلال، لكنه بعدما راجع الفيديو رأى أنها لا تستدعي ذلك، تفسيره غريب رغم سهولة الحالة، بجانب أنها أثرت على المباراة كون كان هناك 45 دقيقة كاملة في الشوط الثاني".

أما الحالة الجدلية الثانية فكانت في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، بعدما سقط مالكوم؛ لاعب الهلال، بعدما اتكأ جاستون ألفاريز؛ لاعب الخصم، على ظهره إلا أن الحكم رفض الاستجابة للهلاليين الذين طالبوا باحتساب ضربة جزاء لصالحهم.

هذه المرة أيد المرداسي قرار الحكم النمساوي موضحًا: تلك الحالة تشبه حالة مواجهة النصر والفتح بالأمس؛ هي تنافس طبيعي على الكرة واستمرار اللعب هو القرار السليم، لأنه لا توجد مخالفة".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الزعيم عند 43 نقطة محتفظًا بصدارة جدول الترتيب، فيما يحل القادسية في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.