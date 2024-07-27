"الفئات السنية" تقود الهلال والنصر لخطوة ثورية .. ومتابعون: أفضل قرار!

ماذا يحدث في الهلال والنصر؟

في خطوة لاقت صدًا واسعًا بين جماهير الناديين، قرر الهلال والنصر اتخاذ خطوة ثورية من أجل لاعبي الفريق الأول، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

ويستهل الهلال موسمه بحملة الدفاع عن لقب كأس السوبر السعودي، بملاقاة الأهلي في 13 أغسطس، ضمن الدور نصف النهائي، بينما يلتقي النصر بنظيره التعاون في اليوم التالي، على أن يتقابل الفائزان في المباراة النهائية بأبها، في 17 من الشهر المُقبل.

وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن النصر والهلال قررا نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المُقبلة، إلى مركز تدريب يحتوي على ملعب وصالة وغرف تبديل ملابس ويقع في شمال الرياض، فيما ستكون ملاعب النصر للفئات السنية.

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ولاقت تغريدة العصيمي صدًا واسعًا، وسط إشادات بقرار نقل ملعب التدريبات، والذي تم وصفه بـ"أفضل قرار"، من قِبل متابعين.

ولا تزال قضية الهلال والنصر محل جدل كبير، في ظل مطالبة برنامج الاستقطابات، بالتراجع عن قراره السابق بإبلاغ الناديين بعدم تقديم أي دعم لصفقات الناديين، بداعي استنفاد الميزانية الخاصة بهما في تعاقدات الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد، مشاركة الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يستعد الهلال أيضًا، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، والتي ستكون أولى نسخة تشهد مشاركة 32 فريقًا، وستقام خلال الفترة بين 15 يونيو و15 يوليو المُقبلين.