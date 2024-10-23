مفاجأة جديدة .. مشاركة نيمار في قمة الهلال والعين "قانونية" والنصر بإمكانه اللعب بـ"15 أجنبيًا"!

جدل قانوني بشأن قائمة الأندية السعودية في "النخبة الآسيوية"..

فجّر القانوني الرياضي سعود الرمان، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد "جدل" مشاركة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في بطولة النخبة الآسيوية.

أحمد الأمير القانوني الرياضي الآخر كان قد أكد في وقتٍ سابق، أن مشاركة نيمار في قمة الهلال والعين الإماراتي الماضية، "غير نظامية" حسب لوائح الاتحاد القاري للعبة، الذي يشترط قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية، حتى يستطيع اللعب في النخبة الآسيوية.

نيمار غير مسجل في قائمة الهلال "المحلية"؛ حيث تم رفع اسمه حتى الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، خاصة أنه كان يُعاني من إصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ ولكنه شارك في 30 دقيقة ضد العين - بين الوقتين الأصلي وبدل الضائع -، في القمة التي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، وانتهت بفوز الزعيم (5-4).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلن الرمان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن مشاركة الساحر البرازيلي في قمة الزعيم الهلالي وبطل الإمارات "قانونية"؛ حسب ما وصله من أحد المسؤولين في اتحاد الكرة السعودي.

القانوني الرياضي قال: "وصلني توضيح من مسؤول؛ يفيد بأن اتحاد القدم السعودي لم يحدد خلال (فترات التسجيل)، عددًا معينًا للاعبين الأجانب لكل فريق".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة طلب من كل نادي، بعد إغلاق فترة التسجيل، اختيار 10 لاعبين أجانب لـ"القائمة المحلية" - بينهما ثنائي تحت السن -؛ بينما يبقى العدد مفتوحًا للمشاركة في البطولات الخارجية، نافيًا أن يكون هُناك إلزام للفرق بـ"فسخ عقود" المحترفين الزائدين.

وبناء على ذلك.. طلب سعود الرمان من إدارة نادي النصر السعودي، التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، بحيث يشاركون جميعًا مع الفريق الأول لكرة القدم في بطولة النخبة الآسيوية، على أن يتم اختيار 10 منهم فقط، للمسابقات المحلية.

وشدد الرمان على أن النصر بإمكانه تسجيل 15 لاعبًا أجنبيًا - على سبيل المثال -، في كشوفات الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ قائلًا: "هذا التسجيل منفصل عن قائمة (الفريق المحلية)؛ ولكنه سيسمح بمشاركة جميع المحترفين في بطولة النخبة الآسيوية".

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر "منطقة الغرب"، بمرحلة الدوري من مسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة"، بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "المركز الرابع"، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.