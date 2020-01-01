بند مفاجئ في طلب الهلال لاستثمار واستئجار ملعب الجامعة

اليوم سيُعلن عن الفائز بمناقصة ملعب محيط الرعب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن بند مفاجئ في طلب نادي الهلال المقدم في مناقصة ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

الصحيفة أوضحت أن الهلال لم يطلب استئجار واستثمار "محيط الرعب" لمدة ثلاث سنوات كما كان الوضع في المناقصة الأخيرة، بل سبع سنوات، ولا يُنافسه في المناقصة سوى طلب واحد مُقدم من شركة الوسائل السعودية التابعة لمحمد عبد الإله الخريجي رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة العربية للدعاية والإعلان.

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وكان يوم أمس آخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالمناقصة، ومن المقرر أن تُفتح المظاريف عند الساعة الـ11 بتوقيت السعودية من صباح اليوم ومن ثم يُعلن الفائز بحق استثمار واستئجار ملعب "محيط الرعب".

وسيتم فتح المظاريف اليوم في حضور لجنة من وزارة المالية وممثلي الجهات المتقدمة لاختيار العرض الأفضل حسبما تراه جامعة الملك سعود بناءً على العرض المادي والفني والاستثماري ومدة العقد، وسيتم مراجعة وتدقيق المستندات الرسمية للمتقدمين بواسطة لجنة فنية رسمية مختصة قبل إعلان الفائز النهائي بالمناقصة، وستستغرق تلك الخطوة عدة أيام قبل الاعتماد النهائي للفائز وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.

يُذكر أن نادي النصر فاجأ الجميع أمس بعدم تقديم طلبه للمناقصة بعدما قامت الإدارة بالفعل بشراء كراسة الشروط التي هاجمها بقوة الرئيس صفوان السويكت.

يُشار إلى أن شركة صلة الرياضية السعودية كانت قد فازت بالعقد الأخير عام 2017 وقد أجرت الملعب للهلال بعقد ينتهي في سبتمبر القادم، لكن هناك حديث عن إمكانية تمديده لمدة تسعة أشهر قادمة بسبب تضرر صلة والهلال من توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.