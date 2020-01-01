هل يُمدد عقد "محيط الرعب" مع الهلال لموسم إضافي؟

استثمار ملعب جامعة الملك سعود محل صراع بين العديد من الأطراف

فيما ينتظر الجميع في السعودية الإعلان غدًا عن هوية الفائز بمناقصة استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود، أثيرت عدة أنباء في الساعات الأخيرة حول إمكانية تمديد العقد الحالي بين الجامعة وشركة صلة السعودية لمدة 9 أشهر.

وتتنافس عدة أطراف على الفوز بحق استئجار واستثمار "محيط الرعب" أبرزها ناديي الهلال و النصر وعدد من الشركات التجارية والتسويقية، وكانت شركة صلة الرياضية السعودية قد فازت بالمناقصة السابقة وأجرت الملعب فيما بعد للزعيم في عقد يمتد لثلاث سنوات وينتهي في سبتمبر القادم.

وفيما كان من المفترض أن تُحسم المناقصة وهوية الطرف الفائز بها في مايو الماضي، تم تأجيل الأمر إلى يونيو الجاري بسبب صعوبة إتمام الإجراءات في ظل الوضع القائم في السعودية بسبب أزمة كورونا.

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المصادر الصحفية المتابعة للأحداث داخل جامعة الملك سعود كشفت عن وجود اتجاه لتمديد العقد الحالي لمدة 9 أشهر بحيث ينتهي في يونيو 2021 بدلًا من أكتوبر 2020، وذلك نظرًا لتضرر شركة صلة والهلال من توقف النشاط الرياضي وضمنه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت تلك المصادر أن هناك اتجاهًا آخر داخل الجامعة بعدم تمديد العقد الحالي وتعويض شركة صلة ومن ثم الهلال ماليًا عن الفترة التي توقف بها الدوري السعودي.

وأوضحت المصادر أن ذلك الأمر لن يتعارض مع المناقصة الجديدة، إذ سيتم الإعلان عن الفائز بالعقد الجديد في الموعد المحدد وهو يوم غدٍ الثلاثاء، سواء تم تمديد العقد القديم أو منح صلة تعويض مالي.

يُذكر أن هناك 5 جهات تتنافس على الفوز بالعقد الجديد لملعب "محيط الرعب"، أبرزها شركة الهلال الاستثمارية وشركة تطوير للرياضة الممثلة لنادي النصر.