خاص | الاتحاد الآسيوي يعتمد نظام التجمع لتصفيات كأس العالم ودوري الأبطال
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أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد نظام التجمع لتصفيات كأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر، وكذلك لبطولة دوري أبطال آسيا وجميع بطولاته القارية لعام 2021.
التفاصيل ب
- شهر ابريل موعدًا لإنطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بنظام التجمع، ستلعب المجموعات ودور ال16 من البطولة ومن ثم تستكمل البطولة لاحقًا في شهر نوفمبر.
- التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ستقام بنظام التجمع والبداية في شهر سبتمبر.
- في حال لم تلعب الجولتين السابعة والثامنة من المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2022 و آسيا 2023 في شهر مارس 2021، فستلعب الجولات 7-10 بنظام التجمع في الفترة 31 مايو - 15 يونيو.