خاص | الاتحاد الآسيوي يعتمد نظام التجمع لتصفيات كأس العالم ودوري الأبطال

آثار أزمة كورونا مازالت متواصلة

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد نظام التجمع لتصفيات كأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر، وكذلك لبطولة دوري أبطال آسيا وجميع بطولاته القارية لعام 2021.

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