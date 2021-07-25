كفاكم عبثًا بالتاريخ ..السعودية بها أمور أهم!

هل الحديث عن الماضي أهم من المستقبل؟

دائمًا ما تبحث البرامج الرياضية وبعض الصحف، عن إثارة الشارع الرياضي، وذلك عن طريق فتح مواضيع قديمة ومثيرة للجدل، بسبب عدم وجود أحداث للتعليق عليها، ولذلك يتم فتح الملفات القديمة، وإطلاق تصريحات تثير الرأي الشارع الكروي، فهل هناك أمور أخرى أهم؟ بالطبع نعم.

دائمًا ما نجد الحديث في البرامج الرياضية يركز على الأمور الجدالية القديمة، مثل مسألة توثيق البطولات، والتي تم تداولها على نطاق واسع وبشكل كبير خلال الفترة الماضية.

من الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي، والنصر له بطولات قديمة لم تحتسب، والهلال ليس أكثر من توج بالألقاب، وغيرها الكثير من الأمور التي يتم الحديث عنه بشكل يستفز الجماهير التي دائمًا ما تتراشق فيما بينها.

وبعدها تم التشكيك في موعد تأسيس نادي النصر، وتم الحديث عن هذا الأمر بشكل كبير، ووجدنا آراء كثيرة عن هذا الأمر، فهناك من خرج بوثائق تثبت بأنه تم تأسيسه في الموعد المعلوم للجميع، وهناك من يخرج بوثائق أخرى يثبت بأن هذا الأمر غير صحيح وأنه تم تأسيسه في موعد آخر.

وغيرها الكثير من القضايا القديمة التي يتم مناقشتها عبر وسائل الإعلام السعودية المختلفة، والهدف واحد، وهو إثارة الجدل وخلق رأي عام في الشارع السعودي، بهدف جذب المشاهد والمتابع، وتحقيق أكبر عدد من المشاهدات.

ولكن يجب أن يكون هناك وقفة مهمة نتحدث عنها، هل هذا هو أهم شيء يجب الحديث عنه خلال الوقت الحالي؟ هل تروا أن الحديث عن قضايا مثيرة للجدل وقديمة سيفيد الرياضة السعودية؟ وغيرها من الأسئلة التي يجب أن يطرحها الجميع لنفسه.

بالطبع الإجابة على تلك الأسئلة تتلخص في أمر واحد، وهو أن المملكة العربية السعودية، تمتلك الكثير من المشاريع المهمة التي يجب أن يتم الحديث عنها واستعراضها عبر المنصات الإعلامية بدلًا من هذه القضايا غير المجدية.

أولًا هناك رغبة كبيرة من جانب القيادة السعودية، لأن يصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واحدًا من أقوى الدوريات على مستوى العالم، وهناك توفير لكافة السبل لتحقيق هذا الهدف، لماذا لا يتم تناول هذا الأمر، وسلبيات الموسم الماضي وكيفية تفادي تلك السلبيات الموسم المقبل؟

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هناك أيضًا مشروعًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية، وهي رؤية 2030، وهناك رغبة لاستضافة كأس أمم آسيا 2027، بالإضافة إلى كأس العالم 2030، لماذا لا يتم مناقشة هذا الأمر عبر المنصات الإعلامية بشكل موسع؟ هل هناك أهم من المستقبل؟ أم أننا نحب فقط الحديث عن الماضي؟

أمور إيجابية كثيرة، ومشاكل وأزمات كثيرة، تدور حول الكرة السعودية خلال الوقت الحالي والمستقبل أيضًا، يجب الحديث حول هذا الأمر بشكل كبير، بدلًا من إثارة الجدل والحديث عن أمور ليست بالمهمة خلال الوقت.

وفي النهاية لا يسعني إلا التأكيد على أن الحاضر والمستقبل هو الأهم، بدلًا من الحديث عن أمور مثيرة للجدل، مثل توثيق البطولات والتاريخ الصحيح لتأسيس النصر وغيرها من تلك الأمور.