الزعيم بطلًا للدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي

علق الإعلامي الرياضي عادل الملحم بطريقة مختلفة على تتويج نادي الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ أكد أنه أكثر فريق من الكبار غاب عن تحقيق الإنجازات.

الزعيم توح بطلًا للموسم الثاني على التوالي أمس الأحد، بعد الفوز أمام التعاون بهدف نظيف، سجله الفرنسي بافيتمبي جوميس في الدقيقة الخامسة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة.

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ويشهد الوسط الرياضي السعودي حالة من الجدل خلال هذه الفترة، بين الهلاليين والنصراويين حول عدد البطولات التي حققها كل منهما، في ظل اختلاف المؤرخين السعوديين حول موعد انطلاق مسابقة الدوري بشكل رسمي.

وكتب الملحم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غاب الهلال 13 عاما لم يحقق اي منجز ( 1384-1397) واليوم وبعد سباق طويل دام قرابة الستين عاما يحق له ان يفخر بالبطولة رقم 17 ليصل للرقم الذي سبقه اليه شقيقه العالمي الاول في اسيا نادي النصر".

وأضاف: "ملحوظة: الهلال اكثر فريق من بين فرق الكبار غاب عن تحقيق اي منجز لمدة (13) عام".

غاب الهلال 13 عاما لم يحقق اي منجز ( 1384-1397) واليوم وبعد سباق طويل دام قرابة الستين عاما يحق له ان يفخر بالبطولة رقم 17 ليصل للرقم الذي سبقه اليه شقيقه العالمي الاول في اسيا نادي النصر. ملحوظة: الهلال اكثر فريق من بين فرق الكبار غاب عن تحقيق اي منجز لمدة (13) عام pic.twitter.com/EsAlb1l6ih — عادل بن عبدالمحسن الملحم - (@adelalmulhim) May 23, 2021

يذكر أن الهلال نافس هذا الموسم الشباب والاتحاد على اللقب، إذ أن رصيد الأول 54 نقطة من 29 مباراة، والثاني 50 من 28 مباراة، فيما حقق الزعيم اللقب بعدما وصل إلى النقطة 58 وأمامه مباراة واحدة على نهاية الموسم.

أما النصر فغاب عن المنافسة منذ بداية الموسم، إذ يحتل حاليًا المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، ويسعى لحجز مقعد له في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، إذ تفصله نقطتين عن المركز الرابع، مع بقاء مباراتين له في الموسم.