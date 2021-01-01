رسميًا .. مهاجم الهلال يغيب عن الديربي والمدافع مهدد

الزعيم يلاقي النصر في 23 من الشهر الجاري

خرج الهلال السعودي بخسائر بعد انتصاره على الاتفاق اليوم الخميس، إذ أنه قد يفقد خدمات اثنين من لاعبيه خلال المباراة المقبلة أمام النصر.

الزعيم حقق فوزه الأول تحت قيادة روجيرو ميكالي، أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأعلن الأزرق، تعرض مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سوو، للإصابة خلال اللقاء، في العضلة الضامة، على أن يجري أشعة على موضع الإصابة غدًا الجمعة، للوقوف على حالته.

فيما تأكد غياب المهاجم صالح الشهري عن المباراة المقبلة، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها على موضع إصابته السابقة حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر، إثر تعرضه لتمزق في عضلات البطن الجانبية.

الزعيم يلاقي النصر في اللقاء المقبل بديربي الرياض، في 23 من فبراير الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب؛ صاحب الصدارة، فيما يأتي النصر في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.