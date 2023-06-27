الهلال أم النصر أو الاتحاد؟ .. قرار ساديو ماني النهائي

ما هو فريق ساديو ماني في الموسم الرياضي الجديد؟!

كشف أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، مصير نجمه ساديو ماني؛ في ظل الأنباء القوية عن تلقيه عروضًا مغرية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

اسم ماني ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية؛ بكل من الهلال والنصر والاتحاد، في ظل الدعم الهائل المقدّم من صندوق الاستثمار السعودي، الذي استحوذ على 75% من أسهم هذا الثلاثي.

ونقل الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو عن سيسيه؛ قوله: "لم أسمع عن العروض السعودية.. ولكن المؤكد هو استمرار اللاعب مع ناديه بايرن ميونخ الألماني، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024".

وشدد مدرب منتخب السنغال، على أن عقد ساديو ماني مع البايرن، مستمر حتى صيف 2025؛ ولا توجد أي نية لدى اللاعب، في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم.

ماني البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى العملاق الألماني في صيف 2022، قامًا من نادي ليفربول الإنجليزي؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 38 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.