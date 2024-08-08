الاتحاد السعودي يحل أزمة الهلال والنصر في "المواليد الأجانب" بتوضيح رسمي!

حقيقة إلزام أندية دوري روشن بضم ثنائي أجنبي من مواليد 2003..

يعاني ناديا الهلال والنصر، من غياب الدعم من قِبل لجنة الاستقطابات، حول الصفقات الجديدة، بداعي استنفاد ميزانيتهما في تعاقدات الموسم الماضي، وسط تساؤلات جماهيرية حول كيفية تطبيق الناديين لقرار التعاقد مع ثنائي أجنبي من مواليد 2003 فما بعد، في ظل الدعم الغائب.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، السماح لأندية دوري روشن للمحترفين، بتسجيل 10 محترفين أجانب، خلال موسم 2024-2025، بشرط قيد لاعبَين اثنين من مواليد 21 عامًا فما دون.

ولم يبرم الهلال أي تعاقدات في موسم الميركاتو الصيفي، فيما تعاقد النصر مع صفقة واحدة، بضم الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، كما لم يتعاقد الأهلي - أيضًا - من أي صفقة جديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "الجزيرة"، عن توضيح من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن ثنائي المواليد الأجنبي، حيث أكد الاتحاد أنه يحق للنادي استبدال اللاعبين الاثنين غير السعوديين مواليد 2003 فما فوق، بلاعبين محليين سعودي، وفق ما يراه النادي.

وأضاف اتحاد الكرة أنه يحق للنادي الاكتفاء بثمانية لاعبين أجانب من ضمن قائمة الـ25 لاعبًا، أو أقل من 8 لاعبين أجانب، حال رأى النادي ذلك، حيث أن تسجيل اللاعبين مواليد 2003 فما فوق اختياريًا، كما أن القائمة المسجل يمكن أن تكون بكاملها من اللاعبين المحليين.

ومن المقرر أن ينطلق موسم 2024-2025، بمباريات كأس السوبر السعودي، التي تشهد مشاركة أندية (الهلال، النصر، الأهلي، التعاون)، خلال الفترة بين 13 و17 أغسطس، فيما تنطلق منافسات دوري روشن السعودي، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.