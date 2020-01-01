الهلال أكثر المستفيدين .. بكم دعمت وزارة الرياضة أندية السعودية في الموسم الماضي؟

8أوجه حددتها الوزارة للدعم

كشفت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن قيمة المبالغ التي دعمت بها أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة من الأول من يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020.

وحددت الوزارة سبعة أوجه للدعم هي: التمويل غير المشروط، الحوكمة، الحضور الجماهيري، الفعاليات المصاحبة، التسويق لزيادة جماهير النادي، تطوير منشآت الأندية والرياضات الأخرى.

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ولم يحصل أيٍ من الأندية الـ16 المشاركة في دوري المحترفين على أي دعم من أجل تطوير منشآته، بينما حصل الجميع على دعم في بقية الأوجه.

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نادي الهلال جاء على رأس الأندية، إذ حصل على دعم قيمته 96.6 مليون ريال، تلاه الشباب بـ92.1، ثم الوحدة 87.4، ورابعًا الأهلي بـ84.7.

أما الاتحاد فبلغ إجمالي دعمه 82.7 مليون ريال، والنصر 82.0 مليون ريال، بينما كان أبها أقل الأندية دعمًا بـ70.0 مليون ريال.