الدعيع: تتويج الهلال بالدوري ظلم، وفضلت التحليل على التدريب بسبب المال

حارس المرمى الأسطوري في تاريخ الهلال والمنتخب السعودي يتحدث عن عديد النقاط

أكد محمد الدعيع حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي المعتزل رفضه إنهاء الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دون لعب الجولات المتبقية منه، واصفًا ذلك بأنه ظلم للعديد من الأندية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من النهاية تجمع إحداها الفريقين في ديربي الرياض، ويدور نقاش طويل حاليًا حول الحلول المناسبة لاستئناف البطولة التي توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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الدعيع قال عن رأيه في كل هذا الجدل لصحيفة الرياضية السعودية " من الصعب جدًّا إنهاء الدوري حتى لو كان الهلال متصدرًا بفارق ست نقاط، لأن هناك أيضًا مسألة الصعود والهبوط، ودوري الدرجة الأولى والثانية، لذا سيكون إلغاء الدوري ظلمًا لهذه الفرق، مثلًا العين ينتظر فرصة الصعود منذ عقود، وإلغاء الدوري ظلم كبير له".

أضاف حول إمكانية إنهاء الدوري بتتويج المتصدر "لا أعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقبل بذلك، لأنه رفض تتويج بطل الدوري البلجيكي، وطالب باستمرار الدوريات ولو بعد شهرين أو ثلاثة، فالقصة ليست متصدرًا فقط، فهناك أيضًا صعود وهبوط".

"في الدوري السعودي تبقَّت ثماني جولات، يمكن إنهاؤها في شهر ونصف الشهر، والقضية ليست محصورة في الدوري السعودي فقط، بل وتشمل دوريات العالم كله. وفي تصوري، من الأفضل استكمال الدوري بعد أن تتحسن الأمور، واعتبار فترة التوقف مثل المعسكرات التي تكون في بداية الموسم".

صاحب الـ47 عامًا أكد أنه بصدد إرسال أوراقه للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لبدء مشوار حصوله على الدورات والشهادات اللازمة لاقتحام مجال التدريب، موضحًا أنه ابتعد عنه وفضل العمل في تحليل المباريات بسبب الفارق في الجهد والمقابل المالي.

إذ قال "لو دخلت مجال التدريب، سأضطر إلى الوجود يوميًّا من من الثالثة إلى الـ11 في النادي، بينما أحصل من التحليل الرياضي على أكثر من ذلك بكثير خلال ساعتين فقط أسبوعيًّا".

"الأمر الآخر أنني أريد العمل في الأكاديميات، لأنه سيكون من الصعب علي الوجود مع الفريق الأول، فكل مدرب يأتي، يريد أن يعتمد على طاقمه الخاص به، وفرصتي ستكون ضئيلة في العمل، وحتى إذا عملت مع الفريق الأول، فلن أحصل على مردود مادي جيد، لأننا نتعامل مع المدرب السعودي على أنه مدرب طوارئ فقط، والدليل على ذلك أنه لا يوجد مدرب سعودي واحد في دوري المحترفين سوى خالد العطوي في الاتفاق".

وأتم الحارس الأسطوري للمنتخب السعودي مؤكدًا ثقته في قدرة نواف العابد استعادة مستواه الرائع، كما دافع عن مدافع الهلال علي آل بليهي وأشاد كثيرًا بحارس المرمى عبد الله المعيوف.

إذ قال "البلهي نجم، ظهر مستواه الحقيقي في كأس آسيا، وقدَّم نفسه بشكل جيد. الكل يخطئ، لكن هذه الأخطاء يمكن تعديلها، وفي رأيي سيكون مدافع المستقبل، ولا ننسى المعيوف الذي يُنسب إليه الفضل بعد الله في 70 في المئة من انتصارات الهلال".