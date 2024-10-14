"تخريب وتحريض اللاعبين!" .. مسؤول النصر السابق يكشف عن خطة إفشال صندوق الاستثمارات

الكشف عن كواليس خطيرة داخل أندية صندوق الاستثمارات..

قبل بداية الموسم الرياضي الماضي "2023-2024"، تحولت 70% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي؛ كخطوة أولى نحو الخصخصة الرياضية في البلاد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ومع التغييرات الإدارية الناتجة عن "الخصخصة"؛ تعرض صندوق الاستثمارات السعودي للهجوم والتشكيك، من أغلب مسؤولي وجماهير هذه الأندية؛ خاصة النصر والاتحاد والأهلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. فجّر أحمد البريكي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن "التآمر" ضد صندوق الاستثمارات، من مسؤولين في بعض هذه الأندية.

GOAL

البريكي قال في تصريحات مع برنامج "دورينا غير": "بعض إدارات الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات - حاليًا -، وعدد من المسؤولين السابقين؛ حاولوا (مقاومة) الصندوق وإفشال عمله".

وزعم مسؤول النصر السابق أن هذه المقاومة؛ وصلت إلى حد "التخريب" في النادي، و"نشر الفتنة" بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والرؤوساء التنفيذيين.

وكشف أحمد البريكي عن أنه على المستوى الشخصي؛ تعرض للهجوم الشديد والمحاربة، فور توليه منصبه في النصر - ومن شخصيات منسوبة للنادي -؛ كانت ترفض سياساته الجديدة التي يريد تطبيقها.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، يسيطر على جميع "الألقاب المحلية" منذ الموسم الرياضي الماضي، أي منذ بداية عصر "الخصخصة"؛ وهو ما زاد من هجوم وتشكيك المنافسين، في سياسة صندوق الاستثمارات.