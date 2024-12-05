الهلال يحتاجه قبل كأس العالم للأندية .. "مركز واحد" يشعل السباق مع النصر والأهلي في الشتوية

هذا تشتعل المنافسة مبكرًا؟

كشف الناقد الرياضي عماد السالمي، عن التدعيمات التي يحتاج إليها نادي الهلال، من أجل اكتمال صفوفه قبل مشاركة فريق الكرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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وبات أمام الهلال، فترتا انتقالات قادمتان؛ الأولى في الفترة الشتوية خلال يناير المُقبل، والثانية فترة استثنائية لمدة عشرة أيام بين 1 و10 يونيو المُقبل، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، للاتحادات الأعضاء الذين لديهم أندية ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام خلال الفترة بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو.

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وقال السالمي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الهلال يحتاج إلى جناح، يستطيع اللعب في الجبهتين اليمنى واليسرى، ليكون بديلًا للبرازيلي مالكوم وسالم الدوسري، كما يحتاج إلى بديل للبرتغالي روبن نيفيش.

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وفي هذا السياق، ذكر قائد النصر السابق، هاشم سرور، عبر منصة (إكس)، أن النصر يحتاج إلى جناح يلعب على الطرفين الأيمن والأيسر، بديل لساديو ماني، رغم أن ماني لاعب كبير ومميز، موضحًا أن مشكلة السنغالي تكمن في ظهوره بمباراة واختفائه في مباريات.

وأضاف سرور أن النصر يحتاج لصفقة في مركز المهاجم (الذباح)، على حد وصفه. فضلًا عن محور رقم 6 لدعم الوسط وإغلاق ثغرات الدفاع، ويكونا على مستوى عالٍ.

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وكان الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، قد ألمح - في وقت سابق - بخطأ عدم التعاقد مع بديل للجناح الفرنسي آلان ماكسيمين، الذي تمت إعارته إلى فنربخشة التركي، في الميركاتو الصيفي الماضي، مطالبًا الإدارة بتدعيم الراقي بصفقات جديدة في الشتوية.