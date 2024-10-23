"على الاتحاد الآسيوي التدخل" .. اتهام إماراتي بإفساد الأندية السعودي للمنافسة بدوري الأبطال!

شاهد ما تم نقاشه داخل أحد البرامج الإماراتية بشأن الأندية السعودية

تُسيطر الأندية السعودية حاليًا على صدارة الترتيب في مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد النتائج الطيبة للهلال والأهلي والنصر الطيبة في البطولة بعد مرور 3 جولات، لتطالب أصوات إماراتية بالتدخل من جانب الاتحاد الآسيوي لإنقاذ البطولة من السيطرة السعودية عليها.

وخلال تصريحات عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" قال الإعلامي الإماراتي راشد الزعابي: "دوري روشن مشروع دولة يُريدون بأن يصبح الدوري السعودي من أفضل 10 دوريات في العالم، ومن مصلحة الاتحاد الآسيوي أن يلعب فيها نيمار وكريستيانو رونالدو وميتروفيتش وغيرهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد الحوسني قائلًا: "عندما تعاملني كمجموعة غرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، يجب أن يُعاملني بشكل جماعي، بمعنى أن يبدأ سوق الانتقالات وينتهي في كل الدوريات في وقت واحد، وأيضًا بداية وانتهاء المواسم، والقانون المالي يجب أن يجمعنا كلنا واحد".

وأضاف: "من يستطيع أن يصل إلى 10 إلى 20% من قيمة الأندية السعودية، والآن البطولة تذهب إلى طريق غير جيد، بسبب الاتحاد الآسيوي وليس الهلال والنصر".

وأنهى رائد الزعابي النقاش قائلًا: "لا يستطيع الاتحاد الآسيوي أن يتخذ أي قرار بشأن الأندية السعودية، لأنه مستفيد بمشاركة نجومهم".