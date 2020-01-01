النصر يضم المواليد لقائمته في دوري أبطال آسيا ويسأل عن صحة قراره

انطلقت الأدوار التمهيدية بالفعل من دوري أبطال آسيا

قدم النصر السعودي قائمته القارية الأولية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد تضمنت أسماء اللاعبين المواليد الذين تسببوا في جدل كبير خلال الموسم الماضي من البطولة.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن النصر أرسل أسماء الثلاثي مختار علي وعبد الفتاح آدم وأيمن يحيى ضمن قائمته بوصفهم لاعبين سعوديين، وأضافت أن الإدارة ستُرسل للاتحاد الآسيوي تسأله عن صحة هذا الأمر وقدرة اللاعبين الثلاثة اللعب في دوري أبطال آسيا كلاعبين سعوديين.

فيتوريا عن عامه الأول: كنت محظوظًا بالعمل مع النصر والتواجد في السعودية

وينتظر النصر وخاصة مديره الفني روي فيتوريا رد الاتحاد الآسيوي على استفساره ليتخذ على أثره القرار المناسب بشأن القائمة النهائية، إذ سيُجبر على التخلي عن اللاعبين حال رفض الاتحاد القاري اعتبارهم لاعبين محليين وصنفهم ضمن الأجانب، علمًا أنهم يلعبون في البطولات السعودية بوصفهم لاعبين سعوديين.

و يسمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية تغيير أو إضافة 5 أسماء في الموعد النهائي لتسجيل قوائمهم الآسيوية والمقرر في الأول من فبراير القادم، قبل أسبوع تقريبًا من انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا .

وقد أوضح مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لصحيفة الرياضية أن الاتحاد الآسيوي نظم ورشة عمل قبل البطولة لجميع الأندية المشاركة شرح فيها اللوائح الخاصة بدوري أبطال آسيا ورد على جميع الاستفسارات.

مضيفًا " الأندية رفعت قوائمها وهي تعلم أنظمة الاتحاد الآسيوي، ونحن في اتحاد كرة القدم لم نخاطبها بشأن تسجيل اللاعبين المواليد، إذ يحق للأندية مخاطبة الاتحاد الآسيوي مباشرةً، وإذا كان هناك ردٌّ ما، فسيتم إشعارنا بصورةٍ منه فقط".

وكانت الرياضية قد أوضحت يوم أمس أن فيتوريا اختار الرباعي الأجنبي نور الدين أمرابط وبراد جونز وجوليانو وعبد الرزاق حمدالله لتمثيل النصر في دوري أبطال آسيا، مستبعدًا لاعب الوسط بيتروس والمدافع مايكون بيريرا بجانب المهاجم أحمد موسى والذي تدور حول مستقبله الكثير من الإشاعات.

ويُتيح الاتحاد الآسيوي للأندية المشاركة في بطولاته تسجيل 4 لاعبين أجانب أحدهم من آسيا، وهو ما يُجبر الأندية في بعض الدول خاصة السعودية والإمارات وقطر على التخلي عن بعض لاعبيه الأجانب المسجلين في قوائمهم المحلية.