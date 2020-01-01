تركي آل الشيخ: أنا هلالي ومنعت انتقال العابد والشهراني إلى النصر

الجماهير تنتقد الوزير السعودي والأخير يرد

دخل تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة السعودي الأسبق ووزير هيئة الترفيه الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني، في نقاش مع الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الوزير السعودي طالب الجماهير بنبذ التعرف، الذي أصبح السمة الأبرز خلال السنوات الأخيرة، لتبدأ الجماهير في توجيه الانتقادات له. (طالع التفاصيل)

أحد الجماهير نشر صورة آل الشيخ وهو يقبل قميص الهلال، معلقًا: "كيف تبي الروح رياضية ووزيرنا كذا؟"، ليرد آل الشيخ: "يا اخ الوزير انسان يشجع ... مو مكينة هو ولا جماد".

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يااخ الوزير انسان يشجع ... مو مكينه هو ولا جماد — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 7, 2020

متابع آخر وجه له سؤالًا: "طيب اتحداك تقول انك منعت نواف والشهراني من انتقالهم للنصر! ياخي اعترف بما انها كورة"، وكان رد وزير الرياضة السابق: "نعم اعترف وكان وقتها ميثاق الشرف موجود، ومعهم السومه بعد ويحي الشهري وكثير".

وأضاف: "كان وقتها وجهت نظري الالتزام في ميثاق الشرف ولا ابي زادة الاسعار ... يمكن اكون صح يمكن غلط ... غلطني بس لا تشكك في قصدي".

نعم اعترف وكان وقتها ميثاق الشرف موجود 👍 ومعهم السومه بعد ويحي الشهري وكثير ... كان وقتها وجهت نظري الالتزام في ميثاق الشرف ولا ابي زيادة الاسعار ... يمكن اكون صح يمكن غلط ... غلطني بس لاتشكك في قصدي👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 7, 2020

يذكر أنه في أواخر عام 2017 وقتما كان آل الشيخ رئيسًا لهيئة الرياضة السعودية – وزارة الرياضة حاليًا – اجتمع برؤساء الأندية، وتم توقيع وثيقة شرف، تمنع الأندية من المنافسة على اللاعبين والمزايدات حتى لا ترتفع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه إلا أنه تم إلغائه بعد ذلك.