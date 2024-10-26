الهلال يسابق الزمن .. تطور جديد في موقف ياسين بونو من ديربي النصر!

الهلال يواجه النصر في 1 نوفمبر ضمن أسبوع الديربيات..

لا تزال جماهير نادي الهلال، تنتظر موقف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من مباراة الديربي أمام النصر، يوم الجمعة المُقبلة، في أسبوع الديربيات من دوري روشن السعودي.

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وتعرض بونو للإصابة بتمدد في عضلة الفخذ الخلفية، أثناء مشاركته مع المنتخب المغربي في مواجهة إفريقيا الوسطي، فيما غاب الحارس عن مواجهتي الفيحاء في دوري روشن، والعين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة، كما يتوقع غيابه عن لقاء اليوم، أمام التعاون، في الجولة الثامنة من الدوري.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن ياسين بونو يتعافى بشكل ملحوظ وسريع، ومن المُرجح أن يصل إلى الجاهزية قبل ديربي النصر، علمًا بأن الحارس الشاب محمد الربيعي، قد استعان به جيسوس لتعويض غياب بونو، في ظل تأهيل الحارس محمد العويس الذي يعاني من آلام الظهر.

وكان جيسوس قد صرّح، في مؤتمر مباراة التعاون، بأن ياسين بونو قد يعود في ديربي النصر، ليمنح الأمل إلى الجماهير الهلالية، علمًا بأن الربيعي حافظ على نظافة شباكه في مواجهة الفيحاء، بينما استقبل 4 أهداف أمام العين الإماراتي، في القمة الآسيوية التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (5-4).

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ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن، برصيد 21 نقطة، محافظًا على العلامة الكاملة، بعد مرور 7 جولات، فيما تعادل النصر في لقاء الجولة الثامنة، مع الخلود بنتيجة (3-3)، ليحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة.