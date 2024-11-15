ليس الهلال أو النصر .. اعتراف سعودي يمنح لقب "أعظم نادي في آسيا" خارج المملكة!

ما هو أعظم نادٍ في آسيا خلال السنوات الأخيرة؟

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، عن رأيه إزاء أحقية نادي الهلال، بمنحه لقب أعظم نادٍ في آسيا خلال العامين الأخيرين، ردًا على تصريحات عبد العزيز الهشبول، الذي وصف سالم الدوسري بأنه قائد النادي الأعظم في القارة.

وقال الشهري عبر فضائية 24 الرياضية، إن أعظم نادٍ في آسيا، خلال الفترة الأخيرة، هو العين الإماراتي، مضيفًا "لم نسمع عن بطل دوري بأنه الأفضل في القارة، ولو كان الهلال أقوى لفاز على العين في النسخة الماضية، الطبيعي أن المتوج باللقب الآسيوي هو الأفضل".

وأضاف الشهري أن العين يمتلك المغربي سفيان رحيمي، الذي ما سجل الـ(هاتريك) إلا عندما رأى الهلال، على حد وصفه. مضيفًا أن توزيع الألقاب صار "على قفا من يشيل".

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وفي السياق ذاته، رفض الشهري وصف سالم الدوسري بأنه "أسطورة" للكرة السعودية، مضيفًا أنه لم يتوج بالألقاب مع الأخضر، كما رفض حُجة أن المجموعة الحالية للمنتخب لا تساعده، قائلًا إن نفس المجموعة، تقريبًا، التي ساعدته على إحراز هدفه في مرمى الأرجنتين بكأس العالم 2022.

وكان العين الإماراتي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا، في النسخة الماضية، بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح، إثر التعادل الإجمالي (4-4) في ربع النهائي، ثم تخطى عقبة الهلال بنتيجة إجمالية (5-4)، في نصف النهائي، قبل أن يكتسح يوكوهاما إف مارينوس الياباني في النهائي (6-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونجح عملاقا الرياض في الثأر من العين، خلال مرحلة الدوري، في بطولة دوري النخبة الآسيوية، بعدما فاز الهلال عليه بنتيجة (5-4)، على ملعب هزاع بن زايد، كما اكتسحه النصر (5-1) بالأول بارك، في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.