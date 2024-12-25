"عليكم بالعافية يا الهلال" .. المنتخب السعودي يجلب السخرية لمتعب الحربي و"نجم النصر السبب!"

اللاعب أصبح حبيسًا لـ"دكة البدلاء"..

جلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، "السخرية" إلى متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والذي يُعتبر أغلى صفقة محلية في التاريخ.

الهلال ضم الحربي من نادي الشباب، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، وذلك بعد منافسة شرسة مع غريمه النصر؛ وبصفقة قدرت قيمتها بـ123 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى "إعارة" متوسط الميدان مصعب الجوير إلى قلعة الليوث.

وبعد انتقاله للزعيم.. لم يستطع الظهير الأيسر الشاب أن يحجز مكانًا في "التشكيل الأساسي" للفريق الأزرق، أمام منافسه البرازيلي رينان لودي؛ وهو الأمر الذي تكرر معه أيضًا في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

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الجميع توقع أن يشارك الحربي "أساسيًا"، في مباراة المنتخب السعودي ضد اليمن، بعد إصابة ياسر الشهراني؛ إلا أن المدير الفني هيرفي رينارد، فضل الاعتماد على نجم النصر نواف بوشل، والذي أصبح يشغل مركز الظهير الأيسر مؤخرًا، على الرغم من أنه يجيد على الجانب الأيمن في الأساس.

تفضيل بوشل على الحربي؛ دفع الإعلامي النصراوي عبدالعزيز العصيمي لـ"السخرية" من نادي الهلال ونجمه متعب الحربي؛ خاصة بسبب قيمة الصفقة الضخمة.

العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "الكابتن متعب الحربي، أغلى لاعب بتاريخ الكرة السعودية ويمكن بالقارة؛ ليس قادرًا على اللعب أمام الكابتن نواف بوشل، بخانة الظهير الأيسر.. عليكم بالعافية يا هلال".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية فاز (3-2) على اليمن، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.