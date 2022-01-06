الهلال ضد الفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

الفيصلي 2 × 2 الهلال

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إسماعيل سيلفا يسجل الركلة الثانية للفيصلي بنجاح في الشباك.

الحمدان يضع الركلة الثانية للهلال في المرمى.

جليريمي يتمكن من تسجيل الركلة الأولى للفيصلي.

موسى ماريجا ينجح في تسجيل الركلة الأولى للهلال.

90+6' نهاية الوقت الأصلي للمباراة والآن مع ركلات الترجيح.

90+3' أوووووووه عرضية خطيرة للهلال من الجانب الأيسر أبعدها إيجور في الوقت المناسب قبل أن تصل إلى ماريجا

90' الحكم يحتسب ست دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' انعدام الفرص الخطرة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

80' عشر دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي للمباراة ولازال التعادل يسيطر على النتيجة.

73' هجمة خطيرة للهلال، عدة محاولات على المرمى تصل الكرة عند سالم الذي سدد تسديدة قوية علت العارضة بقليل.

67' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الفريقين.

60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، ومحاولات من لاعبي الفريقين لتسجيل هدف التعادل.

58' أوووووووه الحكم يلغي هدف الفيصلي الثالث الذي سجله جيليرمي لوجود حالة تسلل.

52' جوووووووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للهلال، عرضية من الجانب الأيمن لعبها ماريجا قابلها ياسر الشهراني بتسديدة قوية من لمس واحدة في الشباك.

49' محاولات مكثفة من لاعبي الهلال لتسجيل هدف التعادل.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

45+2' أووووووووووووووه الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه جوليو تفاريس بعد العودة لتقنية الفيديو.

45' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

39' جوووووووووووووووووووووووووول هدف تقليص الفارق للهلال، عرضية من الجانب الأيمن لعبها سالم الدوسري بمقصية رائعة في شباك ملائكة.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول وتقدم الفيصلي بهدفين دون رد.

24' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف ثاني للفيصلي ركلة حرة من الجانب الأيسر لعبها أمالفيتانو، وقابلها إيجور برأسية قوية سكنت الشباك.

22' محاولات من لاعبي الهلال لتسجيل هدف التعادل.

16' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح الفيصلي تسديدة قوية بأقدام العمري، ركنية من الجانب الأيسر وصلت إلى العمري الذي قابلها بتسديدة قوية على الطاير في الشباك.

10' أووووه فرصة خطيرة للهلال تمريرة تصل إلى بيريرا الذي سدد تسديدة تصدى لها ملائكة وحولها إلى ركنية.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة وبداية قوية من الفريقين.

1' أوووووووووه فرصة خطيرة أولى في المباراة لصالح الفيصلي تسديدة قوية من أمالفيتانو، ولكن المعيوف يتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

والآن مع انطلاق المباراة.

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني -جانج هيون سو - علي آل بليهي - محمد البريك

سلمان الفرج - محمد كانو

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

بافيتيمبي جوميز

تشكيل الفيصلي:

التشكيل| 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

محمد العمري - رافائيل دا سيلفا - إيجور روسي - ياسين برناوي

إسماعيل سيلفا - هشام فايق

جيليرمي - رومان أمالفيتانو - خالد الكعبي

جوليو تفاريس

بطولة جديدة تدق باب الهلال، عندما يلتقي مع الفيصلي بملعب الملك فهد الدولي لحساب كأس السوبر السعودي.

وللمصادفة التقى الفريقان قبل أيام في الدوري السعودي بأحد أكثر المباريات إثارة، عندما حوّل الهلال تأخره بهدفين لفوز بثلاثية.

وتُوِّج الموج الأزرق بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، بينما فاز الفيصلي بدرع كأس خادم الحرمين الشريفين بالتغلب على التعاون بالنهائي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الهلال والفيصلي، في إطار السوبر السعودي والذي سيقام على ستاد الملك فهد الدولي.