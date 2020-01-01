الهلال والفيصلي: مباشر لحظة بلحظة
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الفيصلي 0 × 0 الهلال
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لذلك فالمهمة لن تكون سهلة على رفاق بافيتيمبي جوميس، فالمحافظة على الصدارة أمام خصم عنيد أمر في غاية الصعوبة، ولكن كتيبة الهلال بتألقها اللافت للنظر هذا الموسم بمقدورها اجتياز هذا التحدي الصعب.
في الوقت نفسه فإن الفيصلي من المفاجآت السارة هذا الموسم في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة ويعيش حالة فنية مميزة باستثناء آخر مباراتين فقط من تراجع النتائج.
الموج الأزرق منتشٍ بالانتصار الهام الذي حققه على الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين وتأهل به إلى نصف نهائي البطولة، ويسعى إلى مواصلة النجاحات هذا الموسم ومواصلة تصدر الدوري
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث فتح ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية أبوابه لقمة كبيرة ستجمع بين الفيصلي صاحب الأرض والجمهور أمام الهلال، في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-20 ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./