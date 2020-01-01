مهاجم الفيحاء الجديد على رأس قائمة "مباراة الهلال" في الدوري السعودي

صفقة الفيحاء الجديدة حاضرة في مباراة الغد

يستعد الفيحاء لمواجهة من العيار الثقيل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء غدٍ الخميس، ذلك حين يستضيف الهلال على ملعبه مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ18 من البطولة.

ولم يُهدر المدرب خورخي سيماو الكثير من الوقت قبل الاستعانة بمهاجم الفيحاء الجديد "فانيفا أندرياتسيما"، إذ ضمه لقائمة الفريق لخوض اللقاء المرتقب رغم أنه لم يخض معهم سوى تدريب واحد فقط عقب تسجيله ضمن القائمة المحلية.

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الفيحاء كان قد أتم خلال اليومين الأخيرين إجراءات ضم مهاجم مدغشقر بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري ليُعوض المصاب روني فيرنانديز، ذلك بعد الحصول على موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم على تلك الخطوة .

وقد رأت الإدارة برئاسة عبد الله أبانمي في مهاجم أبها السابق الخيار الأفضل لتعويض المهاجم التشيلي الذي تعرض لإصابة ستحرمه من اللعب حتى نهاية الموسم.

وكان أندرياتسيما قد رحل عن أبها بعد فسخ عقده بالتراضي، إذ لم يقتنع المسؤولون في النادي بمردوده خلال النصف الأول من الموسم رغم إحرازه 7 أهداف وصناعة هدف واحد، وقد استبدلوه بالمهاجم التونسي فراس الشواط القادم بالإعارة من الصفاقسي.