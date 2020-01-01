فيديو | الهلال ينفرد بالصدارة بثلاثية في مرمى الفتح

الزعيم يتفوق بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه

واصل الهلال انتصاراته المحلية بهزيمة الفتح بثلاثية نظيفة، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الفتحاوي أُلغي له هدف بعد مرور خمس دقائق من بداية المباراة، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سجله ساشا جوفانوفيتش من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعدما سقطت الكرة من يد حارس الزعيم عبد الله الجدعاني أمام لاعب الفتح سفيان بن دبكة، ليضطر الحارس لضربها باليد إلى وسط ملعبه، لكن ساشا ردها إلى المرمى.

حكم اللقاء يلغي هدف #الفتح الأول في مرمى #الهلال بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR"#الهلال_الفتح pic.twitter.com/vl13LcmEgJ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 3, 2020

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وفي الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، أحرز السوري عمر خربين الهدف الأول للأزرق، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى من محمد البريك، حولها برأسية إلى الشباك.

وطالب لاعبو الفتح باحتساب ضربة جزاء لهم في الدقيقة 35 على إثر عرقلة بن دبكة داخل منطقة الـ18، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، أشار الحكم باحتساب ضربة مرمى للهلال.

الزعيم أحرز هدفًا ثانيًا في الدقيقة 38 بعد مرور رائع للبريك داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة، ارتدت إلى سالم الدوسري، ليضعها في المرمى، لكن بعد تقنية الفيديو تم إلغائه بداعي التسلل.

مع اللحظات الأولى من الشوط الثاني، عزز الأزرق من تقدمه بهدف ثاني، من تسديدة رائعة بأقدام سالم الدوسري بعد تمريرة من الفرنسي بافيتمبي جوميس.

وأضاف محمد كنو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعدما اصطدمت تسديدة جوميس بالقائم، ردها كنو في الشباك، وكاد الحكم أن يلغيه بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو أكدت شرعية الهدف.

وأهدر جوستاف هدف تقليص الفارق للفتح في الدقيقة 76، بعدما سدد لاعب تسديدة قوية من وسط الملعب، تصدى لها الحارس الجدعاني، لكن الكرة سقطت منه، ليتابعها جوستاف بتسديدة أخرى، لكنها مرت أعلى المرمى الخالي.

الزعيم رفع رصيده إلى النقطة 16 ليعتلي الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة العاشرة في المركز الرابع بجدول الترتيب.