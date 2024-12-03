"دوخنا وأصابنا بشلل الأطفال" .. نجم الإمارات الأسبق يعترف بسطوة الهلال الآسيوية

الهلال هو زعيم القارة الآسيوية من حيث الأرقام والإنجازات..

اعترف أحمد سعيد، نجم منتخب الإمارات الأسبق، المحلل والناقد الرياضي الحالي، بقوة نادي الهلال السعودي، معتبرًا أنه لا يوجد فريق في القارة الآسيوية، قادر على الوقوف أمامه؛ وذلك على خلفية مواجهته ضد الغرافة القطري.

الهلال فاز (3-0) على الغرافة، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

سعيد وصف في تصريحات مع برنامج "المجلس" عبر شبكة قنوات "الكأس" القطرية، الهلال بأنه "فريقين داخل الملعب"؛ في إشارة إلى تحكمه في المباريات وسيطرته على مجريات اللعب، ضد الأندية التي يواجهها.

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وأضاف النجم الإماراتي الأسبق: "لابد أن نعترف.. الهلال يدوخك ويجيب لك (شلل أطفال)"، ليرد عليه مقدم البرنامج خالد جاسم؛ قائلًا: "يعني أنت تعترف بأنه جيبلك (شلل أطفال) من زمان!"؛ في تلميح للأندية الإماراتية.

وعاد أحمد سعيد للرد على جاسم، بالتأكيد على أن الهلال تسبب في "شلل أطفال" لجميع الفرق في القارة الآسيوية؛ وهو الأمر الذي رفضه مقدم البرنامج القطري، بشدة.

وأخذ خالد جاسم يردد: "لا لا.. ليس لكل الفرق"؛ في تأكيد على أن هُناك العديد من الأندية، التي تصدت للزعيم السعودي، بل وسببت له أضرارًا كبيرة على مستوى القارة.

جدير بالذكر أن الهلال يحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات بمسابقة دوري أبطال آسيا - بمختلف المسميات - "4 مرات"؛ إلى جانب تأهله لثمن نهائي النسخة الحالية، بعد تصدره "منطقة الغرب" برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.