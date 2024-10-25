شكوى العين ضد الهلال بسبب مشاركة نيمار؟ رد قاطع من الاتحاد الآسيوي

الاتحاد الآسيوي يكشف حقيقة تلقيه شكوى من العين

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول تقدم نادي العين الإماراتي احتجاجًا ضد مشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

وشهدت مباراة العين ضد الهلال في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، عودة نيمار إلى الملاعب بعد غياب دام عام كامل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

وقال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عبر برنامجه "برا 18": "مشاركة نيمار في دوري أبطال آسيا كانت مثار جدل كبير بنادي الهلال، وهناك أخبار كثيرة عن أن نادي العين في صدد تقديم شكوى على هذه المشاركة".

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وأضاف: "مصادر برا 18 داخل الاتحاد الآسيوي، أكدت على عدم وصول أي احتجاج أو شكوى من مشاركة نيمار في تلك المباراة".

وحقق الهلال الفوز على العين بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء الإثنين الماضي على ملعب هزاع بن زايد بالعين.