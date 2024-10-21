"الهلال مهدد بسحب نقاط مباراته أمام العين إلا إذا!" .. توضيح قانوني بعد مشاركة نيمار الجدلية

نيمار عاد إلى الملاعب بعد طول انتظار..

بعد غياب عام كامل.. عاد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في المباريات الرسمية.

وانضم نيمار إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط مع الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، في شهر أكتوبر من العام الماضي.

ومساء يوم الإثنين الموافق "21 أكتوبر 2024".. عاد الساحر البرازيلي وشارك مع الهلال؛ في المباراة التي انتهت بالفوز (5-4) على العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، ببطولة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي.

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نيمار الذي تم رفع اسمه من قائمة الزعيم "المحلية"، حتى شهر يناير من العام القادم "الميركاتو الشتوي"؛ نزل إلى أرضية الملعب في الدقيقة 77 من عمر القمة الآسيوية أمام العين.

موقف الهلال القانوني من مشاركة نيمار أمام العين

وفي هذا السياق.. أعلن القانوني الرياضي أحمد الأمير، إمكانية تقديم النادي الإماراتي شكوى ضد الهلال؛ بحجة "عدم أهلية" مشاركة نيمار مع الهلال، في بطولة النخبة الآسيوية.

الأمير أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ تنص على ضرورة أن يكون اللاعب مسجلًا في القائمة المحلية، كي يشارك قاريًا.

وأوضح القانوني الرياضي أن الهلال قام بتسجيل 8 لاعبين أجانب "فوق السن"، في قائمته المحلية حتى يناير 2025، ليس من بينهم نيمار؛ ومن هُنا.. يكون من حق العين تقديم شكوى، للحصول على نقاط مباراته كاملة أمام الزعيم.

وكشف أحمد الأمير عن أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن ينقذ الهلال "قانونيًا"؛ هو أن يكون اتحاد الكرة السعودي قد سمح بتسجيل نيمار بـ"شكل استثنائي"، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم "المحلية"، كي يستطيع المشاركة آسيويًا.

وشدد الأمير على اتحاد الكرة السعودي، بضرورة الخروج أمام الرأي العام، وتوضيح الموقف القانوني لمشاركة نيمار ضد العين؛ وكذلك بعض القضايا الأخرى المثيرة للجدل، الخاصة بانتقالات اللاعبين.

جدير بالذكر أن الهلال يضم 8 محترفين "فوق السن" بخلاف نيمار؛ هم: "المغربي ياسين بونو، الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأليكساندر ميتروفيتش، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، البرازيليين رينان لودي ومالكوم دي أوليفيرا، البرتغاليين جواو كانسيلو وروبن نيفيش"، إلى جانب مهاجم السامبا ماركوس ليوناردو، كلاعب أجنبي "تحت السن".